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Everything Bill Self said on Thursday afternoon

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday afternoon, Kansas head coach Bill Self conducted his weekly press conference in Lawrence. Self talked about facing Kentucky on Saturday, the health of the team, the stretch of games after the Kentucky game, the Big 12 race, and much more.

For a look back at everything Bill Self said on Thursday, click here.

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