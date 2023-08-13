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Fall Camp: Luke Grimm, Lawrence Arnold and Quentin Skinner

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The veteran receivers talked today about fall camp and their position group. This week it is their turn to diagram plays for Andy Kotelnicki.

They talked about the competition in the room and the helping bring the young players along in fall camp.

Luke Grimm

Lawrence Arnold

Quentin Skinner

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