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Fall camp spotlight: Fuchs works with the OL

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Scott Fuchs took his group through several drills on Sunday at fall camp. Get an up close look as Fuchs works with the offensive linemen in fall camp.

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