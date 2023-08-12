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Fall Camp: Thoughts and observations August 12

Calvin Clements is a player we continue to hear making strides in fall camp
Calvin Clements is a player we continue to hear making strides in fall camp
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

There continues to be whispers Calvin Clements is one of the true freshmen making strides and standing out in fall camp.

We take a look at some other players catching our attention in fall camp and a deeper look at a few positions.

Come inside for the latest scoop on fall camp as the final week is here and the team gets ready for the opener against Missouri State.

LINK: Latest updates and scoop on fall camp- August 12th

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