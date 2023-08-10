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Fall camp: Thoughts on the defense and the two-deep

Devin Phillips and JB Brown were key additions from the transfer portal and will help the defense
Devin Phillips and JB Brown were key additions from the transfer portal and will help the defense
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold and his staff did a solid job in the offseason bringing in players from the transfer portal.

In the latest transfer portal rankings the Jayhawks rank fourth in the Big 12 and have several players expected to crack the two-deep.

Here is a closer look at the defense at the halfway point in fall camp and some of the best position battles going on.

LINK: Fall camp thoughts on the defense and predicting the two-deep

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