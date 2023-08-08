News More News
ago football Edit

Fall Camp Video: Jalon Daniels making throws, RB drills, more

Jalon Daniels was taking cuts and making throws at today's practice
Jalon Daniels was taking cuts and making throws at today's practice
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Jalon Daniels was making throws at this morning's practice and dancing around during warm-ups.

We followed the quarterbacks, receivers, tight ends and running backs through the morning and bring you some of the action.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}