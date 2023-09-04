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Five-Star SF Liam McNeeley talks about his visit to Kansas

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Liam McNeeley, the 6-foot-8, 210-pound small forward from Montverde (FL) Academy spent the weekend in Lawrence for an official visit. What did the No. 9 ranked player in the 2024 class think about his time in Lawrence, and what's next?

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