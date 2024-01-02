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Five-Star SG Darryn Peterson down to eight schools

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Darryn Peterson, the 6-foot-5, 195-pound shooting guard from Huntington (WV) Prep is officially down to Kansas, Kentucky, Baylor, Ohio State, Indiana, North Carolina, Arkansas, and Michigan.

Does Peterson, the No. 3 ranked player in the 2025 class, plan to visit Kansas? For the very latest, click here.

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