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{{ timeAgo('2022-09-02 11:20:26 -0500') }} football Edit

Five to watch against Tennessee Tech

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

There are a lot of storylines to watch for as the Jayhawks open up against Tennessee Tech. The backfield can go five deep and it will be interesting to see how offensive coordinator Andy Kotelnicki handles the rotation.

Here are five things I am looking for in tonight's season opener.

STORY: Five Things to Watch For

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