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Following scholarship offer, JT Rock takes visit to Kansas for Late Night

Kansas extended a scholarship offer to big man JT Rock last week
Kansas extended a scholarship offer to big man JT Rock last week (GoldandBlack.com)
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Last week, Kansas extended a scholarship offer to JT Rock, the 7-foot-0, 225-pound center from Lincoln Senior High School in Sioux Falls, S.D. Shortly thereafter, Rock decided to unofficially visit Kansas for Late Night in the Phog, which took place on Friday night.

What did JT Rock think about his visit to Kansas and what stood out most? For the very latest, click here.

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