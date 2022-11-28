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{{ timeAgo('2022-11-28 22:09:24 -0600') }} basketball Edit

Four quick thoughts after No. 9 Kansas blows past Texas Southern, 87-55

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Monday night, No. 9 Kansas blew past Texas Southern, 87-55. Jalen Wilson scored a game-high 22 points, while MJ Rice added 19 points, Gradey Dick tallied 15 points, Joseph Yesufu chipped in 14 points, and KJ Adams, Jr., finished with 10 points.

For four quick thoughts from tonight's game, click here.

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