 JayhawkSlant - Gradey Dick: 2021-2022 Gatorade National Boys Basketball Player of the Year
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Gradey Dick: 2021-2022 Gatorade National Boys Basketball Player of the Year

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday afternoon, Jayson Tatum surprised Gradey Dick with the Gatorade National Player of the Year award. JayhawkSlant.com is here to provide you with a look back at today's event.

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