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Hear from the coordinators on media day

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Andy Kotelnicki and Brian Borland met with the media during media day and addressed several topics.

Hear from the coordinators and what they had to say in their uninterrupted press conferences.

Brian Borland

Andy Kotelnicki

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