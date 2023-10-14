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ago football Edit

Hear Lance Leipold and players after Oklahoma State game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold along with Jason Bean, Mason Fairchild and Austin Booker talked about their last-minute loss on the road to Oklahoma State.

Hear what they had to say after the game.

Lance Leipold post-game comments

Fairchild, Bean, Booker after the game

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