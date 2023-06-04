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Hunter Dickinson arrives at KU, talks about the future

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Hunter Dickinson talks about arriving in Lawrence and ready to get his career started as a Jayhawk.

For the first time he meets with reporters and Jayhawk Slant spoke with him about what he expects at Kansas and much more.

See what Dickinson had to say meeting with the media on Sunday afternoon.

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