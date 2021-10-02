Mitch Lightfoot
Mitch Lightfoot (USATodaySportsImages.com)
The crowd was fired up on Friday night
The crowd was fired up on Friday night (USATodaySportsImages.com)
Ochai Agbaji
Ochai Agbaji (USATodaySportsImages.com)
Jalen Wilson
Jalen Wilson (USATodaySportsImages.com)
David McCormack
David McCormack (USATodaySportsImages.com)
Bill Self
Bill Self (USATodaySportsImages.com)
Ochai Agbaji and Joseph Yesufu
Ochai Agbaji and Joseph Yesufu (USATodaySportsImages.com)
David McCormack showing off his moves to several teammates
David McCormack showing off his moves to several teammates (USATodaySportsImages.com)
Jalen Wilson
Jalen Wilson (USATodaySportsImages.com)
DJ Spencer D
DJ Spencer D (USATodaySportsImages.com)
Dajuan Harris passes the ball to a teammate during Late Night
Dajuan Harris passes the ball to a teammate during Late Night (USATodaySportsImages.com)
Chris Teahan with the dunk
Chris Teahan with the dunk (USATodaySportsImages.com)
David McCormack
David McCormack (USATodaySportsImages.com)
Freshman KJ Adams got his first taste of Late Night on Friday
Freshman KJ Adams got his first taste of Late Night on Friday (USATodaySportsImages.com)
RUN DMC rocked the house at Late Night
RUN DMC rocked the house at Late Night (USATodaySportsImages.com)
Remy Martin was all smiles at Late Night
Remy Martin was all smiles at Late Night (USATodaySportsImages.com)
Mitch Lightfoot is looking forward to his sixth and final year of college basketball
Mitch Lightfoot is looking forward to his sixth and final year of college basketball (USATodaySportsImages.com)
David McCormack with the one-handed flush
David McCormack with the one-handed flush (USATodaySportsImages.com)
After testing the NBA waters, Jalen Wilson is hoping to make a splash this season
After testing the NBA waters, Jalen Wilson is hoping to make a splash this season (USATodaySportsImages.com)
Rob Riggle was back in Lawrence to host Late Night
Rob Riggle was back in Lawrence to host Late Night (USATodaySportsImages.com)
RUN DMC was the final act of the night
RUN DMC was the final act of the night (USATodaySportsImages.com)