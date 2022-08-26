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{{ timeAgo('2022-08-26 11:30:00 -0500') }} football Edit

Jalon Daniels on the receivers, QB competition this fall

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Jalon Daniels was asked who his favorite receiver is and talked about the quarterback competition at fall camp.

He said keep an eye on Quentin Skinner and Doug Emilien and answered several otger questions.

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