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{{ timeAgo('2022-11-12 07:21:52 -0600') }} football Edit

Jared Casey, Devin Neal preview Texas Tech game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks will kick off tonight against Texas Tech in Lubbock. This week we spoke with Devin Neal and Jared Casey about the game and becoming becoming bowl eligible.

Jared Casey

Devin Neal

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