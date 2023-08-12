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ago football Edit

JB Brown on getting more reps, battles against running backs

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

JB Brown got a big smile on his face when he talked about the head-to-head battles against Devin Neal and Daniel Hishaw.

Brown has been getting a lot of mentions as a player standing out in fall camp and we spoke with him after practice.

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