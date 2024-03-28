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ago football Edit

Jonathan Wallace talks about a deep group of running backs

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks return a lot of production in the running back room and Jonathan Wallace gives an update how they are doing. Wallace talked about Devin Neal returning and some of the younger backs.

Watch what Wallace had to say in his meeting with reporters today.

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