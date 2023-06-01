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Kaedin Massey talks about Kansas, June visits upcoming

Randy Withers • JayhawkSlant
Staff

Kaedin Massey was at the Sharp Combine and Randy Withers spoke with him about his recruiting and upcoming visit to Kansas.

See what Massey had to say about his official visits in June and thoughts on the Kansas program.

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