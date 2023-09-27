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Kansas DC Brian Borland talks about facing the Longhorns

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas defensive coordinator Brian Borland remembers last year's game against Texas. The Longhorns put up big yards on the ground and he can tell you the exact amount.

He believes the defense will be ready to play this weekend and talks about the Texas offense.

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