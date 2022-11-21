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Kansas headed to Bahamas for the Battle 4 Atlantis

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

After a self-imposed four-game suspension, Bill Self will return to the bench when Kansas heads to the Bahamas for the Battle 4 Atlantis this week. Self's squad will open up the tournament against N.C. State on Wednesday.

For some thoughts on this Kansas team heading into the event, click here.

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