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Kansas set to host 7-foot-2 big man Khaman Maluach

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

7-foot-2 big man Khaman Maluach, a member of the 2024 class, will officially visit Kansas this weekend. Currently, Kansas, Kentucky, Duke, UCLA, the G-League, and others are in hot pursuit of the talented big man.

For the very latest on Khaman Maluach, click here.

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