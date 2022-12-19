News More News
{{ timeAgo('2022-12-19 17:53:25 -0600') }} football Edit

Kenny Logan thought about NFL, returning for senior year

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kenny Logan talked about his decision to return to KU for his senior year. Logan likes the direction of the program and wants to help the building process.

Hear what Logan had to say about deciding to stay at Kansas and much more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}