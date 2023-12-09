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Key takeaways: Kansas holds on to defeat Missouri, 73-64

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Saturday night, No. 2 Kansas moved to 9-1 on the season after defeating Missouri, 73-64. Offensively, the Jayhawks were led by KJ Adams, Jr. (17), Kevin McCullar, Jr. (17), Hunter Dickinson (13), and Elmarko Jackson (11).

For some key takeaways from tonight’s game, click here.

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