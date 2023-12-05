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Key takeaways: Kevin McCullar and KJ Adams led the way for KU on Tuesday

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday night, No. 2 Kansas moved to 8-1 on the season by defeating Kansas City, 88-69. The Jayhawks were led by Kevin McCullar, Jr. (25), KJ Adams, Jr. (18), Hunter Dickinson (14), and Johnny Furphy (10).

For some key takeaways from tonight’s game, click here.

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