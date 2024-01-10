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Key takeaways: KU falls at UCF after leading by 16 points in the first half

Kevin McCullar scored 16 points and KJ Adams added 10 points on Wednesday night
Kevin McCullar scored 16 points and KJ Adams added 10 points on Wednesday night (USATodaySportsImages.com)
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Leading by 16 points late in the first half, No. 3 Kansas (13-2; 1-1) stumbled down the stretch and suffered its first Big 12 loss of the season at UCF (10-4; 1-1), 65-60. In the loss, the Jayhawks were led by Kevin McCullar, Jr. (16), Hunter Dickinson (12), and KJ Adams, Jr. (10).

For some key takeaways from the game, click here.

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