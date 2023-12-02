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Key Takeaways: KU hands UConn their first loss

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Behind 21 points from Kevin McCullar, Jr., 18 points from KJ Adams, Jr., and 15 points from Hunter Dickinson, No. 5 Kansas (7-1) handed No. 4 Connecticut (7-1) its first loss of the season, 69-65, inside Allen Fieldhouse on Friday night.

For a closer look at what stood out, click here.

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