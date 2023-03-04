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{{ timeAgo('2023-03-04 18:07:33 -0600') }} basketball Edit

Key Takeaways: No. 3 Kansas drops final game of regular season

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 3 Kansas saw its seven-game winning streak come to an end on Saturday. Jalen Wilson led the way with 21 points and 10 rebounds, but No. 9 Texas ran away from Bill Self's squad, 75-59.

For several key takeaways from today's game in Austin, click here.

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