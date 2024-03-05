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ago basketball Edit

KU honors seven seniors before Sunflower Showdown

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday night, No. 14 Kansas honored seven seniors, Kevin McCullar, Jr., Dajuan Harris, Jr., Hunter Dickinson, Michael Jankovich, Parker Braun, Patrick Cassidy, and Nicolas Timberlake, before taking the court against Kansas State.

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