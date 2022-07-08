 JayhawkSlant - KU prospects back out on the court on Friday at Nike EYBL
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KU prospects back out on the court on Friday at Nike EYBL

Corey Chest, Jr., recently received a scholarship offer from Kansas
Corey Chest, Jr., recently received a scholarship offer from Kansas
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

The action started bright and early on Friday and didn't disappoint. A number of Kansas targets, including Scotty Middleton, Justin McBride, Corey Chest, Jr., Omaha Biliew, and others were in action.

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