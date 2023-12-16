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KU rallies to defeat IU on the road, 75-71: Some key takeaways

Hunter Dickinson scored 17 points and pulled down 14 rebounds against Indiana on Saturday
Hunter Dickinson scored 17 points and pulled down 14 rebounds against Indiana on Saturday (USATodaySportsImages.com)
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Behind four double-digit scorers, Kevin McCullar, Jr. (21), Hunter Dickinson (17), KJ Adams, Jr. (14), and Dajuan Harris, Jr. (12), No. 2 Kansas rallied to defeat Indiana, 75-71 in Bloomington, Ind., on Saturday.

For some key takeaways from today’s game, which saw Kansas improve 10-1 on the season, click here.

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