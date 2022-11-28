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KU returns home to face Texas Southern: What to watch for

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Coming off a loss, 64-50, to No. 22 Tennessee in the finals in the Battle 4 Atlantis, No. 3 Kansas returns home to face Texas Southern on Monday night. What are a few things to watch for when Bill Self's squad takes the court later tonight?

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