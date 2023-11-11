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ago football Edit

Lance Leipold discusses the loss to Texas Tech, QB situation

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Shortly after the 16-13 loss to Texas Tech Lance Leipold gave his thoughts on the game. He talks about the game and the injuries at quarterback.

See everything he had to say after the game.

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