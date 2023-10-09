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Lance Leipold previews Oklahoma State and much more

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas head coach Lance Leipold looked back at the win over UCF and gave his thoughts about travelling to Stillwater.

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