Advertisement
News More News
ago football Edit

Lance Leipold previews the Kansas State game, update on quarterback

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold gave his impressions on Kansas State after watching them on film and talks about the job Chris Klieman has done.

Leipold also talked about the quarterback position and much more. Watch everything he had to say about the upcoming game in his weekly press conference.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement