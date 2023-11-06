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Lance Leipold recaps Iowa State game and talks about Texas Tech

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold finished his weekly press conference minutes ago. The Jayhawks head coach talked about the win over Iowa State and his thoughts on returning home for Texas Tech.

Watch everything he had to say from his press conference.

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