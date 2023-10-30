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Lance Leipold recaps Oklahoma win, Iowa State up next

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas head coach Lance Leipold just held his weekly press conference. Hear what he had to say recapping the win over Oklahoma and a trip to Ames on Saturday.

Watch everything Leipold had to say at his press conference.

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