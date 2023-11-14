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Lance Leipold says they are planning to play Cole Ballard

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks practiced on Sunday and then took a dat off Monday before returning to the practice field this morning.

Lance Leipold said Cole Ballard will be ready to go at quarterback and that is the direction they are planning on.

Leipold talked about the rivalry game, what the senior class has meant and much more on Tuesday. See what he had to say in his latest interview.

LINK: KU planning to play Cole Ballard at QB

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