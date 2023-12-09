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ago football Edit

Lance Leipold talks about Jeff Grimes, bowl game, much more

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold held his first media availability since the regular season ended. Leipold talked about the Jeff Grimes hire, facing UNLV in the bowl game, and much more.

See everything he had to say during his Saturday morning press conference.

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