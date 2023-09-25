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Lance Leipold talks about Texas, nationally ranked showdown

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold just finished his weekly press conference and talked about the upcoming game against Texas.

See what Leipold had to say about the team's first Big 12 road game and his thoughts on Texas and much more.

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