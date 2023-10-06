News More News
ago basketball Edit

Late Night in the Phog: Slant TV with Bill Self, Hunter Dickinson

Joe Blake
Staff Writer

Following Late Night in the Phog, which featured a basketball scrimmage by both the men and women, followed by a performance by Flo Rida, Kansas head coach Bill Self, along with big man Hunter Dickinson, met with the media at the conclusion of the event. Following the 15-minute scrimmage, Self was visibly upset with how his team performed on Friday night.

Bill Self

Hunter Dickinson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}