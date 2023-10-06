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Late Night Scrimmage Thoughts

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

The Crimson team and Blue team met on the court inside Allen Fieldhouse for a scrimmage at Late Night in the Phog on Friday night.

For a breakdown of what stood out on Friday night, click here.

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