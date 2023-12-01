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Live Chat Chat: No. 5 Kansas vs. No. 4 Connecticut

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

JayhawkSlant is sitting courtside for tonight's highly anticipated showdown between No. 5 Kansas and No. 4 Connecticut.

To participate in tonight's "Live Game Chat", click here.

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