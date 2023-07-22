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Live Game Chat: Mass Street vs. Show Me Squad

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Mass Street and Show Me Squad are closing in on tip from Koch Arena.

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