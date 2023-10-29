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Live game chat: No. 1 Kansas vs. Illinois

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 1 Kansas and Illinois are closing in on tp from State Farm Center in Champaign, Illinois.

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