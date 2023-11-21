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Live Game Chat: No. 1 Kansas vs. No. 4 Marquette

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 1 Kansas and No. 4 Marquette are closing in on tip from the Maui Invitational. The winter between the Jayhawks and Golden Eagles will secure a spot in the Championship Game on Wednesday.

To participate in tonight's "Live Game Chat", click here.

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