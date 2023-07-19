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Live Game Chat: No. 1 seed Mass Street vs. No 8 seed We Are D3

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Wichita, Kansas -- JayhawkSlant.com is sitting courtside for tonight's TBT opener between No. 1 seed Mass Street and No. 8 seed We Are D3.

To participate in tonight's "Live Game Chat", click here.

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