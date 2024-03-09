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Live Game Chat: No. 14 Kansas at No. 1 Houston
Shay Wildeboor
•
JayhawkSlant
Editor
No. 14 Kansas and No. 1 Kansas are closing in on tip from the Fertitta Center.
To participate in today's "Live Game Chat", click here.
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